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滚动
CES 2017焦点：物联网、虚拟现实等抢先看
CES 2017电子展于当地时间5日在美国拉斯维加斯拉开帷幕，作全球最大的消费类电子展，届时将有全球知名的各大IT公司汇集一起，在今年CES上，3800多家企业将在超过24..
2017年，大视频业务将疾驰向前
盘点2016年发展最快的移动互联网业务，非大视频莫属。在直播业务以及4K、AR和VR等的带动下，原本已经炙手可热的视频业务更是“红得发紫”，产业链热情被极大点燃，包..
高铁WiFi这块肥肉：为何迟迟没有人来抢？
王新喜
 春运来了，不少坐高铁迁徙返乡的人们可能又会思考一个问题，高铁上为何没有WiFi？关于高铁上为何没有Wi..
 
不仅是双赢：魅族与高通签订专利授权协议背后
孙永杰
 近日，有传闻称，在魅族2017年的手机产品规划中出现了搭载高通芯片的魅族手机，并借此推断，魅族将很快或..
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行管
工信部：宽带平均网速已达48M 4G用户超7亿  
·江苏全面进入电话实名时代 12/30
·山西第一批电信普遍服务项目通过终验 12/30
·信通院发布2017年ICT十大趋势，4G用户将突破1.. 12/28
·工信部肯定中国电信2016年工作成绩 2017年加快.. 12/22
 
运营商/铁塔
中国联通梳理41个风险点健全“不能腐”机制  
·运营商如何打破量收“剪刀差”魔咒? 01/04
·2017年运营商需以“大数据”换未来 01/03
·展望中国电信2017年：践行转型3.0 发力五大生.. 01/02
·中国联通定调2017：提升平台作用 六张网提质增效 01/02
 
互联网
搜狐官方否认搜狗今年IPO:上市没有时间表  
·阿里巴巴新年详解新实体经济：日均纳税1亿创造.. 01/03
·思科（广州）智慧城精英人才项目校园巡讲会在中.. 12/30
·思科Firepower 4100新一代防火墙 12/30
·回家车票不好抢？360专家：早六点晚十点关注余.. 12/29
 
广电
加速700MHz落地 广电第四大运营商的野心凸显
10月11日消息，近日媒体报道一份《广电双向无线基站的全国部署规划》（以下简称规划）在网上流..
 
虚拟运营商
盘点虚商2016：企业出现盈利 产业链走向成熟
进入移动转售试点期第三个年头，2016年对于虚拟运营商整体而言可谓真正意义上实现了群体性突破..
 
无线
X-Site：向高阶MIMO平衡演进的最佳站点方案  
·一种带有可控动态参数的优化覆盖算法 01/03
·一种压缩感知电力线信道估计机制 01/03
·基于加权一致优化的宽带分布式协作压缩频谱感知.. 01/03
·基于预期延迟值的扩散转发路由算法 01/03
 
光通信
光通信：探索未来10年 ——2016年欧洲光通信会..  
·中国联通2016-2017光纤交换机设备集采结果 01/03
·韦乐平：全光节点将是全光网的归宿 12/29
·烽火通信副总裁杨壮担任新一届CCSA TC6主席 12/29
·韦乐平：电信2018年实现90%百兆到户 12/29
 
网络管理
中兴通讯SPTN助力ODL开源扩展应用  
·一种SDN架构下业务属性相关的多径路由算法 01/03
·SDN体系架构中元模型构建机制 01/03
·拎包入住“云”中办公——上海电信携手新华三构.. 01/03
·走出观望加快测试 2017SDN/NFV有望商用 01/03
 
 
5G研究院
IMT-2020推进组：5G第二阶段重点针对四场景和三测试
在12月27日举行的“2016中国通信产业大会”上，IMT-2020推进组陈晓贝做题为《5G技术研发试验进展与中国进程》的主旨报告。介绍了IMT-..
 
信息安全
美国遭受DDoS攻击，全球企业面临的安全威胁
最近，因美国主要域名服务器提供商遭受严重的DDoS攻击，导致大规模互联网瘫痪席卷全美，受害企业横跨支付、餐饮、网络社交、财经媒体等..
 
产业
8秒自动报警 海信稽查布控系统成违法车辆“克星”  
·2017年物联网产业仍将处在蓄势阶段 01/03
·8个必须考量的物联网通信协议参数指标 01/03
·大唐移动陈宇明：5G技术与物联网行业需求互利共赢 12/30
·广东联通携手华为，孵化基于NB-IoT智能健康医.. 12/29
·华为/BAT/中兴通讯2016年在物联网方面忙了些.. 12/29
·福州开发区物联网产业步入“黄金期” 12/29
·物联网火爆 全球产值将翻倍 四年后冲1.45兆美元 12/29
 
快讯
迈向5G大规模物联网的重要行动 德国电信力推N..  
·物联网时代的展望：寻找爱情也变得更智能 01/03
·五年后物联网或将改变医疗领域 12/29
·跨越物联网：GHOSTA 创办人谈物联网的想象与.. 12/28
·智石科技CES将瞄准场景物联网 12/27
·2016物联网产业技术创新联盟年会精彩纷呈 12/27
·爱立信物联网方案推动数字商业转型 12/26
·年内物联网收入将超百亿欧元 我国运营商加速发.. 12/23
 
 
 
大数据
年度商业人物榜|阿里云总裁胡晓明：云端狂奔  
 
移动终端
同是骁龙821 揭秘酷派改变者S1的这颗有何不同  
·新物种FF91量产车发布 乐视手机成就炫酷人车交互 01/04
·印度官员透露：政府不会为苹果“特事特办” 01/04
·智能手机有望再度让人激动 01/04
·国家存储器基地项目武汉开工 总投资240亿美元 01/04
 
家庭行业终端
贾跃亭的造车梦实现了！乐视首款量产车型FF91..  
·小米电视机涨价 最高涨幅300元 01/04
·传高通将注资软银新科技基金 将在近期确定 01/04
·手机受挫世界更乱，三星电子会如何面对2017年 01/03
·人工智能为何能在今年加快发展？听听专家怎么说 01/03
 
智能硬件
华为在玉溪启动云计算数据中心 辐射南亚东南亚  
·思科：从路由器起家到影响整个网络世界 01/04
·三星电子警告称关键市场的增长将放缓 01/03
·骁龙835规格全揭露 苹果立马转变策略 01/03
·伤眼睛？HTC、索尼、三星都建议不要让小孩子.. 01/03
 
 
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