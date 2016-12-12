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CES 2017电子展于当地时间5日在美国拉斯维加斯拉开帷幕，作全球最大的消费类电子展，届时将有全球知名的各大IT公司汇集一起，在今年CES上，3800多家企业将在超过24..
2017年，大视频业务将疾驰向前
盘点2016年发展最快的移动互联网业务，非大视频莫属。在直播业务以及4K、AR和VR等的带动下，原本已经炙手可热的视频业务更是“红得发紫”，产业链热情被极大点燃，包..
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2017年手机终端行业：低速增长中不乏创新 市场格局难改
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2017年400G发展将趋于清晰
中联通2016年DCSW集采：华为等中标
光纤交换机集采结果
走出观望加快测试，2017年SDN/NFV有望提速商用
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北京联通启动第三次宽带提速
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新年致辞：雄鸡一唱天下白
直播：2017ICT技术与产业趋势年会
韦乐平：我国FTTH领先全球，ROADM将逐渐普及
高铁WiFi这块肥肉：为何迟迟没有人来抢？
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春运来了，不少坐高铁迁徙返乡的人们可能又会思考一个问题，高铁上为何没有WiFi？关于高铁上为何没有Wi..
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美国遭受DDoS攻击，全球企业面临的安全威胁
最近，因美国主要域名服务器提供商遭受严重的DDoS攻击，导致大规模互联网瘫痪席卷全美，受害企业横跨支付、餐饮、网络社交、财经媒体等..
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